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acil aşk aranıyor'dan final haberi geldi

ACİL AŞK ARANIYOR'DAN FİNAL HABERİ GELDİ

Acil Aşk Aranıyor'dan final haberi geldi. Yeni sezonda reyting oranı düşen romantik komedi dizisi Acil Aşk Aranıyor kısa süre sonra ekranlara veda edecek . Peki, Acil Aşk Aranıyor finali ne zaman yapacak?

Tarih : 19 Kasım 2015, 09:31
Puan Ver : Acil Aşk Aranıyor'dan Final Haberi Geldi(5/10)6


Reyting kurbanı olan isimler arasında Acil Aşk Aranıyor da girdi. Başrollerini Serhat Teoman ve Duygu Yetiş'in paylaştığı romantik komedi dizisi Acil Aşk Aranıyor geçtiğimiz sezondaki başarısını sürdüremeyince, final kararı alındı. Yayına başladığı ilk günlerde başarısıyla dudak ısırtan dizinin yeni sezonda yayın günü değişince, kötü haberler gelmeye başladı. Poyraz Karayel, Kara Sevda ve Eve Dönüş gibi iddialı dizilerle aynı gün yayınlamaya başlayan Acil Aşk Aranıyor rekabetten yenik çıktı. Final kararıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak yakın kaynaktan gelen haberlere göre; Acil Aşk Aranıyor bu hafta saat 22.00'de Show Tv ekranlarında yeni bölümü ile yayında olacak.Yeni bölümden 2 hafta sonra ise final bölümü ile ekrana veda edecek.








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