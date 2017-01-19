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AÇIKÖĞRETİM SINAVLARINDA AÇIK UÇLU SORU DÖNEMİ!


AÇIKÖĞRETİM SINAVLARINDA AÇIK UÇLU SORU DÖNEMİ!
Tarih : 19 Ocak 2017, 11:46
Puan Ver : Açıköğretim Sınavlarında Açık Uçlu Soru Dönemi!(9/10)10


Yaklaşık 1,5 milyon öğrencisi bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nde devrim niteliğinde bir uygulamaya geçildi.



18 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle açıköğretim sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirme gibi farklı tip soruların da sorulmasının önü açılmış oldu.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, yaklaşık bir yıl süren yoğun bir çalışmanın sonunda, 2016/2017 öğretim yılı bahar döneminden itibaren açıköğretimsistemindeki bazı derslerin ara sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında kısa cevaplı ve açık uçlu sorular da kullanılmaya başlanacağını söyledi. Rektör Gündoğan, "Açıköğretim Fakültesi'nin 4 programında 4 ders kapsamında ilk uygulama başlayacak. Bu programlar Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Felsefe ve Tarih programları olacak. Türk Dili ve Edebiyatı programında Çağdaş Türk Romanı, Sosyoloji Programında Türk Sosyologları, Felsefe Programında Çağdaş Felsefe ve Tarih Programında Hukuk Tarihi derslerinin ara sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında 2 kısa cevaplı ve 1 açık uçlu soru yer alacaktır" dedi.

"Öğrencilerden beklenen kitapta yer alan cevabı yapılandırmalarıdır"



 



kaynak:habertürk








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