Niğde'de sosyal medyadan yaptığı canlı yayını, "Açıklayacak hiçbir şey kalmadı, her şey gönlünüzce olsun" dedikten sonra kesen Tahir Ünal, 5 saat sonra hayatını kaybetti.

Niğde'de sosyal medyadan yaptığı canlı yayında, "Açıklayacak hiç bir şey kalmadı. Her şey gönlünüzce olsun" diyen şahıs, 5 saat sonra tüfekle vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SOL KOLTUK ALTINDAN VURULMUŞ VAZİYETTE BULUNDU

26 Temmuz'da gece saat 01.00 sıralarında Niğde Merkez El Hacı Mahmut Caddesi Sırali Mahallesi, Paşa Sokak'ta bulunan av bayisinden silah sesi geldi. Duyulan ses sonrasında av bayisini kontrol eden vatandaşlar, Tahir Ural'ı sol koltuk altından yaralı vaziyette bularak 112 ekiplerine haber verdi.

TÜM MÜDAHALERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tahir Ural, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AV TÜFEĞİNE 2 FİŞEK KOYUP, "HER ŞEY GÖNLÜNÜZCE OLSUN" DEDİ

Yetkililer, Tahir Ural'ın ölümü ile ilgili olarak soruşturma başlatırken, Tahir Ural'ın olay gerçekleşmeden 5 saat önce sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Tahir Ural'ın av tüfeğine iki fişek koyduktan sonra koltuğa oturduğu ve "Açıklayacak bir şey kalmadı. Her şey gönlünüzce olsun" dedikten sonra canlı yayını sonlandırdığı görüldü.

Kaynak: haberinburada