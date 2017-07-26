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Açıklamayı Bizzat Vali Yaptı: Son 15 Yılın En Büyük Uyuşturucu Operasyonu!

AÇIKLAMAYI BİZZAT VALİ YAPTI: SON 15 YILIN EN BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONU!

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir çiftlikte bir tona yakın eroin ele geçirildiğini belirterek, "Bu, son 15 yılda karada yakalanan en yüksek miktarlı eroin maddesi." dedi.

Tarih : 26 Temmuz 2017, 19:30
Puan Ver : Açıklamayı Bizzat Vali Yaptı: Son 15 Yılın En Büyük Uyuşturucu Operasyonu!(8/10)4

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir çiftlikte bir tona yakın eroin ele geçirildiğini belirterek, "Bu, son 15 yılda karada yakalanan en yüksek miktarlı eroin maddesi." dedi.

RESMEN EROİN FABRİKASI KURMUŞLAR

Vali Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'la, Sakarya'da gerçekleştirilen narkotik operasyonu ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İstanbul emniyet birimlerinin uzun süreli teknik ve fiziki takip sonucu bir operasyon düzenlediğini aktaran Şahin, "Narkotik Şube Müdürlüğümüzün çalışanları tarafından fiziki ve teknik metotlarla yürütülen takip neticesinde bugün Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir çiftlikte önemli bir operasyon yapıldı. Bu operasyonda hazır halde bir tona yakın eroin maddesi ele geçirildi. Ayrıca eroin yapımında kullanılan çok sayıda malzeme de ele geçirildi." diye konuştu.

"BU ÖZEL BİR OPERASYONDU"

Operasyonda tüm araç ve gereçlere el konulduğunu söyleyen Şahin, şunları kaydetti:

"Şu anda çiftlikteki incelemeler devam etmekte. Bu özel bir operasyondu. Narkotik Şubenin başından beri takip ettiği bir operasyondu. Tamamıyla İstanbul emniyetimizin gerçekleştirdiği bir çalışma. Şu ana kadar 7 kişi gözaltına alındı. Bundan sonra detaylı bir şekilde hem inceleme hem de suça karışan başka kimseler varsa, onlarla ilgili de araştırmalar devam edecek."

SON 15 YILIN REKORU

Narkotik Şube'nin söz konusu operasyon için ne kadar süredir çalıştığına ilişkin detay vermeyen ancak detaylar ortaya çıkınca bunların kamuoyu ile paylaşılacağını vurgulayan Vali Vasip Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu, son 15 yılda karada yakalanan en yüksek miktarlı eroin maddesi. Bu operasyonda emeği geçen tüm emniyet birimlerimizi ve Narkotik Şubede bu konuya başından beri emek sarf eden tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, kutluyorum."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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