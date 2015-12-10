AÇIKLADI! YASİN ÖZTEKİN GİDECEK Mİ?
Galatasaraylı futbolculardan Yasin Öztekin, Sarı Kırmızılılar'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki geleceği, Beşiktaş karşılaşması ve Galatasaray'daki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Galatasaraylı futbolculardan Yasin Öztekin, Sarı Kırmızılılar'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki geleceği, Beşiktaş karşılaşması ve Galatasaray'daki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Kulübünden ayrılmayı asla düşünmediğini belirten başarılı oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde takım olarak en üst seviyeyi amaçladıklarını ifade etti.
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