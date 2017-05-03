AÇIK RENKLİ GÖZLER RİSK GRUBUNDA!
Halk arasında 'Sarı nokta hastalığı' olarak bilinen hastalık kör ediyor.
Sarı noktanın, yaşa bağlı olarak genetik ve çevresel faktörlerin rol oynadığı bir süreç sonrası geliştiğini söyleyen Op. Dr. Şeyda Atabay, "Açık renkli gözler, hipermetroplar ve katarakt ameliyatlı şahıslar öncelikli risk grubuna girer" diyor. Dr. Atabay, hastalık bulgularını şöyle sıralıyor. "Keskin görmede bozukluk, bulanık-puslu görme, görüntülerin ortası bulanık, ancak kenarları normal görünür. Elektrik direkleri, yazıların satırları gibi düz çizgilerin dalgalı görünmesi. Görme alanın ortasında karanlık ya da boş bir alanın belirmesi."
kaynak:sabah
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