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Açık Kasa Kamyonetin Arkasındaki Köpeğin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada
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Açık Kasa Kamyonetin Arkasındaki Köpeğin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

AÇIK KASA KAMYONETİN ARKASINDAKİ KÖPEĞİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

Çanakkale'de seyir halindeki kamyonetin açık kasasındaki köpeğin tehlikeli yolculuğu, başka bir sürücü tarafından anbean kaydedildi.

Tarih : 24 Şubat 2018, 22:20
Puan Ver : Açık Kasa Kamyonetin Arkasındaki Köpeğin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada(7/10)3

Çanakkale'de seyir halinde bulunan açık kasalı bir kamyonetin arkasındaki köpeğin tehlikeli yolculuğu, amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

AÇIK KASA KAMYONETİN ARKASINDA TEHLİKELİ YOLCULUK

Ezine'den, Çanakkale istikametine ilerleyen açık kasa bir kamyonetin arkasında, güvenliksiz bir şekilde yolculuk yapan köpeğin halleri arkadaki araç içerisinde bulunan başka biri tarafından kayıt altına alındı.

"KÖPEK KENDİNİ HER AN ATABİLİR"

Çanakkale'den İstanbul'a gitmekte olan ve görüntüyü çeken Burhan Çakmak isimli vatandaş, "Şu an bulunduğumuz yer Çanakkale. Köpek her an kendisini aşağıya atabilir. Köpeğin yolculuğunu tam 17 kilometredir takip ediyoruz" dedi. Kamyonet arkasındaki köpeğin bazı anlarda çekildiğini fark edip, poz vermesi de dikkatlerden kaçmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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