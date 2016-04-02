

SAĞLIK Bakanlığı'nın bir yıldan beri üzerinde çalıştığı, ‘Sağlık Reform Paketi'nde sürpriz maddeler olacak. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun Bakanlar Kurulu toplantısında verdiği bilgilere göre daha çok sağlık çalışanlarının özlük hakları ve il sağlık yönetimlerinin yeniden yapılandırılması başlıklarıyla bilinen pakete, sigara yasağını genişleten hükümler de girecek. Buna göre açık havada sigara içilmesine de sınırlamalar geliyor. Cami bahçeleri ve çocuk parklarında, yürüyüş ve spor yapılan mekânlarda sigara içilmesi yasak olacak.







PLAJDA BİLE YASAK



Açık hava mekânlarında sigara içilen/içilmeyen masalar ve bölümler birbirinden ayrılacak. Bu yasaklara, plajlar ve üniversite kampusları da eklenecek. Plajlarda şezlonglar sigara içilen ve içilmeyen olarak ayrılacak.







Sigara, market ve büfelerde tamamen kapalı dolaplarda olacak. Sigara paketlerinin üzerindeki uyarı yazıları ve resimlerinin de değiştirilmesi planlanıyor. Paketlerde ‘Çocuklarınızı düşünüyorsanız içmeyin', ‘Uzun bir hayat için içmeyin' gibi olumlu önermelere yer verilecek.