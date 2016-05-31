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açık dünya rpg elex'ten yeni bilgiler

AÇIK DÜNYA RPG ELEX'TEN YENİ BİLGİLER

Piranha Bytes tarafından geliştirilip, Nordic Games tarafından dağıtılacak olan açık dünya aksiyon RPG oyunu ELEX için yeni bilgiler gelmeye başladı.

Tarih : 31 Mayıs 2016, 14:39
Puan Ver : Açık Dünya Rpg Elex'ten Yeni Bilgiler(9/10)8


Piranha Bytes tarafından geliştirilip, Nordic Games tarafından dağıtılacak olan açık dünya aksiyon RPG oyunu ELEX için yeni bilgiler gelmeye başladı.



Daha önceden Gothic ve Risen serisi ile tanınan Piranha Bytes bu sefer çok farklı bir oyunla oyunseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



Bilim kurgu öğelerine sahip olacak oyun kıyamet sonrası bir dünyada geçecek. Büyük bir açık dünya ile karşılaşacağımız oyunda, oyunun gidiş durumuna verdiğimiz tatktiksel kararlar ile etki edebileceğiz. Oldukça mücadeleci ve taktik ağırlıklı zorlu bir dövüş sistemi olacağı yapımcılar tarafından söylenen bilgiler arasında.



2017 yılında  PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkması beklenen oyun hakkında daha birçok bilgi gelmesi bekleniyor.



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Etiketler: Açık  Dünya  Rpg  Elex  Ten  Yeni  Bilgiler    haber

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