Piranha Bytes tarafından geliştirilip, Nordic Games tarafından dağıtılacak olan açık dünya aksiyon RPG oyunu ELEX için yeni bilgiler gelmeye başladı.



Piranha Bytes tarafından geliştirilip, Nordic Games tarafından dağıtılacak olan açık dünya aksiyon RPG oyunu ELEX için yeni bilgiler gelmeye başladı.



Daha önceden Gothic ve Risen serisi ile tanınan Piranha Bytes bu sefer çok farklı bir oyunla oyunseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



Bilim kurgu öğelerine sahip olacak oyun kıyamet sonrası bir dünyada geçecek. Büyük bir açık dünya ile karşılaşacağımız oyunda, oyunun gidiş durumuna verdiğimiz tatktiksel kararlar ile etki edebileceğiz. Oldukça mücadeleci ve taktik ağırlıklı zorlu bir dövüş sistemi olacağı yapımcılar tarafından söylenen bilgiler arasında.



2017 yılında PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkması beklenen oyun hakkında daha birçok bilgi gelmesi bekleniyor.



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