

Açık alkollü içki satış yerlerinde, aynı kategorideki birden fazla firmanın ürünleri arasından tüketiciye tercih imkanı sunabilecek çeşitlilikte ürün bulundurulacak. Piyasada rekabet ortamının güçlendirilmesi için çıkarılan düzenleme kapsamında satışa sunulan alkollü içkilerin tamamına menülerde yer verilerek tüketici bilgilendirilecek.



RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI



Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun (TAPDK) "Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



TAPDK'DAN İZİN ALINIYOR



Buna göre, Türkiye'de tütün mamulü veya alkollü içki satışı veya sunumu yapmak isteyenlerin TAPDK'dan yetki alması gerekiyor. Kurum bu yetkiyi ilgili mevzuatta aranan şartları sağlayan başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişiler adına "Satış Belgesi" düzenleyerek veriyor.



Yürürlükteki mevzuat kapsamında açık olarak (kadehle) alkollü içki satışı yapmak isteyenlerin, Kuruma, açık alkollü içki satış belgesi başvurusu yapmadan önce faaliyetin niteliğine göre belediyeden veya mülki amirden ya da Kültür ve Turizm Bakanlığından ön izin belgesi (iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, içkili lokal işletme izin belgesi veya turizm işletmesi belgesi gibi) alma zorunluluğu bulunuyor.



100 METRE KURALI



Bu süre zarfında yatırım belgesini turizm işletmesi belgesine dönüştüremeyen kişilerin, 2019 yılı süre uzatım işlemi esnasında uygun faaliyet konulu iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ibraz etmeleri gerekecek.



Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi veya kısmi turizm işletmesi belgesi almış kişilerin, satış yapılacak yerle örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az yüz metre mesafe bulunması zorunluluğundan muafiyetleri aynen devam edecek.



BİRDEN FAZLA FİRMANIN ÜRÜNÜ



Öte yandan, yönetmelik değişikliğiyle açık alkollü içki piyasasında rekabet ortamının güçlendirilmesi hedeflenerek, açık alkollü içki satış yerlerinde aynı kategorideki birden fazla firmanın ürünleri arasından tüketiciye tercih imkanı sunabilecek çeşitlilikte ürün bulundurulması ve tüketicinin bilgilendirilmesi esası getirildi. Bu düzenlemeye aykırı sözleşmelerin bir yıl içinde Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerekiyor.



Açık alkollü içki satıcıları, marka ismi, servis veya ambalaj hacmi ve fiyat bilgisiyle sınırlı kalmak koşuluyla satışa sundukları tüm ürünlere liste halinde menülerinde yer verecekler.



Satıcılar, piyasa koşullarını ve tüketici taleplerini de dikkate alarak, tüketicilerin seçeneklerini azaltmayacak şekilde perakende satış yerlerinde aynı kategorideki birden fazla firmanın alkollü içkilerini bulunduracak. Açık alkollü içki satış yerlerinde ise uygulama bira dışındaki alkollü içkiler için geçerli olacak. Alkollü içki kategorilerinin tamamının iş yerinde bulundurulması gerekmeyecek.



























Kaynak: haberinburada



