AÇIĞA ALINAN ÖĞRETMENLER GÖREVLERİNE İADE Mİ EDİLİYOR?
15 Temmuz darbe girişimi sonrası açığa alınan öğretmenlerden, 5 bininin bu akşam görevlerine iade edileceği belirtiliyor.
15 Temmuz darbe girişimi sonrası açığa alınan öğretmenlerden, 5 bininin bu akşam görevlerine iade edileceği belirtiliyor. CHP'li milletvekilleri, öğretmenler için müjdeli haberin Milli Eğitim Bakanlğı'ndan geleceğini belirterek, 5 bin öğretmenin görevine geri döneceği bilgini paylaştı.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından on binlerce öğretmen meslekten ihraç edildi, on binlercesi de açığa alındı. Bununla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı gelen şikayetler üzerine, açığa alınan öğretmenlerin durumunu değerlendirmeye başladı.
Haksız yere görevden alınan öğretmenlerin tespiti için çalışmalar sürerken, 5 bin öğretmenin görevine döneceği bilgisi CHP'li milletvekilleri tarafından paylaşıldı. TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi ve CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil dün gece attığı Twitter'den TBMM'de MEB yasaları görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, “Açığa alınan öğretmenlerden 5000'i için ertesi gün göreve dönmeleri için müjde bekliyoruz. En çok baskı yaptığımız bu konuda umutluyuz” dedi.
kaynak:sözcü
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