ACI TESADÜF! İRAN'DA BİR AY İÇERİSİNDE İKİNCİ UÇAK DÜŞTÜ
BAE'den Türkiye'e gelmekte olan özel Türk jeti İran'da düştü. İran'da 18 Şubat'ta da Aseman Hava Yolları'na ait yolcu uçağı düşmüş ve 60 yolcu hayatını kaybetmişti.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelen Başaran Holding'e ait özel Türk jeti İran'da düştü. İran'da 18 Şubat'ta da Aseman Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı düşmüştü.
11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan ve İstanbul'a giden özel Türk uçağının ülkenin güney doğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Kiyar ilçesinde düştüğünü ve uçaktaki 3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Ulaştırma Bakanlığı, uçağın Başaran Holding'e ait olduğunu açıkladı.
60 YOLCU HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Tahran-Yasuc seferini yapan Aseman Hava Yolları'na ait çift motorlu ATR-72 tipi yolcu uçağı pazar günü İsfahan eyaletine bağlı Semirom ilçesinde düşmüş, uçaktaki biri çocuk 60 yolcu ile 6 kişilik mürettebattan kurtulan olmamıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Nato'ya Çok Sert Çıktı: Sen Ne Zaman Gelip Yanımızda Yer Alacaksın?
- Çıplak Fotoğrafla Şantaj Yaptı, Babasına Saldırıp Evini Kurşunladı
- Türkiye'deki Tutuklu Askerler Yunanistan'ı Karıştırdı!
- Afrin'de Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısını Duyurdu
- Gülen'in Yeğeninin Bylock Yazışması: Soyadımı Duydu, Hediye Gönderecek
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar