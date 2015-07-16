

Parlamentoda saat 21.15'te görüşmelerine başlanan kanun tasarıları, gece yarısından sonra yapılan oylamada, hükümet ve muhalefet partilerinden 229 milletvekilinin 'evet' oyu ile kabul edildi. Çipras, "Tedbirlere inanmıyorum fakat kabul etmek zorunda kaldık" dedi. Pakete ise sokakta tepki vardı. Gösterilerde 50 kişi gözaltına alındı.



Yunanistan Parlamentosu, Euro Bölgesi liderlerinin, hükümete "86 milyar avroluk üçüncü kurtarma paketi" karşılığında ön koşul olarak talep ettiği kapsamlı reform paketi ile ilgili kanun tasarısını kabul etti. Parlamentoda saat 21.15'te görüşmelerine başlanan kanun tasarıları, gece yarısından sonra yapılan oylamada, hükümet ve muhalefet partilerinden 229 milletvekilinin 'evet' oyuyla kabul edildi. 300 sandalyeli parlamentoda 299 milletvekilinin katıldığı oylamada, hükümet kanadından bazı milletvekilleriyle muhalefet partilerinden 64 milletvekili 'hayır' oyu kullanırken, 6 milletvekili ise çekimser kaldı.



ÇİPRAS: İNANMIYORUM AMA...







Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, oylama öncesi parlamentoda yaptığı konuşmasında, pakette yer alan tedbirleri tasdik etmemesine rağmen başka alternatif olmadığını ifade etti. Çipras, "Tedbirlere inanmıyorum .Fakat kabul etmek zorunda kaldık" dedi. Yunanistan Maliye Bakan Efklidis Çakalotos da solun eski düşüncelerini kırması gerektiğini belirterek, "Aksi halde Yunanistan'ın geleceği olmayacak" ifadesini kullandı. Çakalotos, "Bir şey biliyorum. Eğer sol eski düşüncelerini kırmazsa, bu ülkenin geleceği olmayacak. Biz ülkenin içinde bulunduğu durumu abartmıyoruz. Şu an kreditörle yapılan anlaşmayı yargılamak için çok erken çünkü çoğusu Avrupa'da siyasi düzeyde ne olacağına bağlı. Gelecek birkaç yıl Avrupa test edilecek" değerlendirmesinde bulundu. kullandı.







DAHA ÇOK KEMER SIKILACAK







Kanun tasarısının kabul edilmesiyle Yunanistan'da kemer sıkma önlemleri daha da ağırlaştırıldı. Buna göre, KDV artırımı dahil vergi oranları yeniden düzenlenecek, iş koşulları ve emeklilik gibi konularda kesintilere gidilecek ve köklü reformlar yapılacak. Yunanistan otomatik bütçe kesintilerini öngören mali kurala geçecek ve istatistik kurumunun bağımsızlığını güçlendirecek. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) da aralarında bulunduğu Troyka (Avrupa Birliği-Avrupa Merkez Bankası ve IMF) Yunanistan'ı yakından denetlemeye devam edecek. Troyka ülkede kalarak, Yunan kurumlarını reformların uygulanması konusunda yerinde denetleyecek, emeklilik yaşı en az 67 olacak ve ülkedeki kamu çalışanları azaltılacak. Ülkede kamunun en değerli aktiflerinin transfer edilmesiyle Atina'da 50 milyar avroluk bir özelleştirme fonu oluşturulacak. Bütün özelleştirmeler Troyka kurumlarının denetiminde yapılacak. Elde edilecek gelirin yarısı bankalara sermaye takviyesinde, bir çeyreği borç geri ödemesine ve kalan çeyreği de yatırımlarda kullanılacak.