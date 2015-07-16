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ACI REÇETE YUNAN PARLAMENTOSUNDAN GEÇTİ, SOKAKLAR GERGİN


ACI REÇETE YUNAN PARLAMENTOSUNDAN GEÇTİ, SOKAKLAR GERGİN
Tarih : 16 Temmuz 2015, 10:41
Puan Ver : Acı Reçete Yunan Parlamentosundan Geçti, Sokaklar Gergin(9/10)6


Parlamentoda saat 21.15'te görüşmelerine başlanan kanun tasarıları, gece yarısından sonra yapılan oylamada, hükümet ve muhalefet partilerinden 229 milletvekilinin 'evet' oyu ile kabul edildi. Çipras, "Tedbirlere inanmıyorum fakat kabul etmek zorunda kaldık" dedi. Pakete ise sokakta tepki vardı. Gösterilerde 50 kişi gözaltına alındı.



Yunanistan Parlamentosu, Euro Bölgesi liderlerinin,  hükümete "86 milyar avroluk üçüncü kurtarma paketi" karşılığında ön koşul olarak  talep ettiği kapsamlı reform paketi ile ilgili kanun tasarısını kabul etti. Parlamentoda saat 21.15'te görüşmelerine başlanan kanun tasarıları,  gece yarısından sonra yapılan oylamada, hükümet ve muhalefet partilerinden 229  milletvekilinin 'evet' oyuyla kabul edildi. 300 sandalyeli parlamentoda 299  milletvekilinin katıldığı oylamada, hükümet kanadından bazı milletvekilleriyle  muhalefet partilerinden 64 milletvekili 'hayır' oyu kullanırken, 6 milletvekili  ise çekimser kaldı.



ÇİPRAS: İNANMIYORUM AMA...

 

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, oylama öncesi parlamentoda  yaptığı konuşmasında, pakette yer alan tedbirleri tasdik etmemesine rağmen başka  alternatif olmadığını ifade etti. Çipras, "Tedbirlere inanmıyorum .Fakat kabul  etmek zorunda kaldık" dedi. Yunanistan Maliye Bakan Efklidis Çakalotos da solun eski düşüncelerini  kırması gerektiğini belirterek, "Aksi halde Yunanistan'ın geleceği olmayacak"  ifadesini kullandı. Çakalotos, "Bir şey biliyorum. Eğer sol eski düşüncelerini kırmazsa,  bu ülkenin geleceği olmayacak. Biz ülkenin içinde bulunduğu durumu abartmıyoruz.  Şu an kreditörle yapılan anlaşmayı yargılamak için çok erken çünkü çoğusu  Avrupa'da siyasi düzeyde ne olacağına bağlı. Gelecek birkaç yıl Avrupa test  edilecek" değerlendirmesinde bulundu. kullandı.

 

DAHA ÇOK KEMER SIKILACAK

 

Kanun tasarısının kabul edilmesiyle Yunanistan'da kemer sıkma  önlemleri daha da ağırlaştırıldı. Buna göre, KDV artırımı dahil vergi oranları yeniden düzenlenecek, iş  koşulları ve emeklilik gibi konularda kesintilere gidilecek ve köklü reformlar  yapılacak. Yunanistan otomatik bütçe kesintilerini öngören mali kurala geçecek ve  istatistik kurumunun bağımsızlığını güçlendirecek. Uluslararası Para Fonu'nun  (IMF) da aralarında bulunduğu Troyka (Avrupa Birliği-Avrupa Merkez Bankası ve  IMF) Yunanistan'ı yakından denetlemeye devam edecek. Troyka ülkede kalarak, Yunan  kurumlarını reformların uygulanması konusunda yerinde denetleyecek, emeklilik  yaşı en az 67 olacak ve ülkedeki kamu çalışanları azaltılacak. Ülkede kamunun en değerli aktiflerinin transfer edilmesiyle Atina'da  50 milyar avroluk bir özelleştirme fonu oluşturulacak. Bütün özelleştirmeler  Troyka kurumlarının denetiminde yapılacak. Elde edilecek gelirin yarısı bankalara  sermaye takviyesinde, bir çeyreği borç geri ödemesine ve kalan çeyreği de  yatırımlarda kullanılacak.








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