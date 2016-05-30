

Şırnak'ın Uludere İlçesi Kuzey Irak sınırında bulunan Kanimasi Üs Bölgesi'ne saat 21.00 sıralarında PKK'lılar tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Açılan ilk ateşte ağır yaralanan 1 üsteğmen, helikopterle Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen Piyade Üsteğmen kurtarılamayarak şehit oldu.







Kanimasi Üs Bölgesi'nde bulunan askerlerin saldırıya anında karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandı. Yoğun ateş altında kalan PKK'lılar kaçarken, bölgede kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.







ANTALYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



Piyade Üsteğmen 31 yaşındaki Mehmet Düzenli'nin Antalya'daki baba evinde yas var. Kepez İlçesi'ne oturan Düzenli ailesine şahadet haberi, sağlık görevlileri eşliğinde Antalya Merkez Komutanı Piyade Albay Hakan Eroğlu tarafından verildi. Baba Sayit ve anne Anakadın Düzenli, acı haber üzerine gözyaşı döktü. Düzenli ailesinin yakınları ve komşuları da acı haber üzerine şehit evine akın etti. Mehmet Düzenli'nin 3 kardeşi olduğu ve evli olmadığı kaydedildi. Üsteğmen Mehmet Düzenli'nin cenazesi bugün memleketi Konya'da toprağa verilecek.







SİİRT'TE 1 ŞEHİT...



Siirt'in Pervari ilçesinde, Doğan Üs Bölgesi güneyinde terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonda ağır yaralanan bir asker şehit oldu. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, dün Doğan Üs Bölgesi güneyindeki operasyonda, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada bir asker ağır yaralandı. Helikopter ile hastaneye sevk edilen asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak akşam saatlerinde şehit oldu.







İKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



Çıkan çatışmada iki teröristin silahlarıyla ölü ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadesine yer verildi.







ŞIRNAK'TA 1 ŞEHİT



Şırnak'ta güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 1 özel harekat polis memuru şehit oldu.







Operasyonların sona yaklaştığı Şırnak kent merkezinde bu sabah saatlerinde PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında Bahçelievler Mahallesi'nde çatışma çıktı. PKK'lıların açtığı ilk ateşte 1 polis özel harekat memuru ağır yaralandı. Yaralı polis memuru olay yerine çağrılan zırhlı ambulans ile Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.