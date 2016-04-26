

Batman'da depo inşaatında vincin halatının kopması sonucu kaldıraçtaki beton blok iki işçinin üzerine düştü. İşçilerden 48 yaşındaki Ömer Yakar hayatını kaybetti, ağır yaralı Metin Eroğlu hastanede tedaviye alındı.



Evli ve 8 çocuk babası Ömer Yakar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.