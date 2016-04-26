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ACI HABER! VİNCİN HALADI KOPTU, BETON BLOK İŞÇİLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ


ACI HABER! VİNCİN HALADI KOPTU, BETON BLOK İŞÇİLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Tarih : 26 Nisan 2016, 16:44
Puan Ver : Acı Haber! Vincin Haladı Koptu, Beton Blok İşçilerin Üzerine Düştü(10/10)10


Batman'da depo inşaatında vincin halatının kopması sonucu kaldıraçtaki beton blok iki işçinin üzerine düştü. İşçilerden 48 yaşındaki Ömer Yakar hayatını kaybetti, ağır yaralı Metin Eroğlu hastanede tedaviye alındı.



Evli ve 8 çocuk babası Ömer Yakar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.








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