ACI HABER! VİNCİN HALADI KOPTU, BETON BLOK İŞÇİLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Batman'da depo inşaatında vincin halatının kopması sonucu kaldıraçtaki beton blok iki işçinin üzerine düştü. İşçilerden 48 yaşındaki Ömer Yakar hayatını kaybetti, ağır yaralı Metin Eroğlu hastanede tedaviye alındı.
Evli ve 8 çocuk babası Ömer Yakar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
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