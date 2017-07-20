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Acı haber İrem Derici'yi yıktı geçti: Bekle beni orada!

ACI HABER İREM DERİCİ'Yİ YIKTI GEÇTİ: BEKLE BENİ ORADA!

İrem Derici, düet yapıp, klibinde oynattığı Harun Kolçak'ın ölüm haberinin ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Bekle beni orada çünkü kaçınılmaz son." yazdı.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 01:50
Puan Ver : Acı Haber İrem Derici'yi Yıktı Geçti: Bekle Beni Orada!(5/10)1

Söz ve müziği Harun Kolçak'a ait "Gir Kanıma" şarkısını ünlü popçu İrem Derici, Kolçak'la birlikte yaptığı düetle seslendirmişti. 2016 yılındaki düetin, klibi de çekilmiş, Kolçak klipte de yer almıştı.



ACISINI INSTAGRAM PAYLAŞIMIYLA DİLE GETİRDİ



Harun Kolçak'ın vefat haberinin ardından, bir yıl önce düzet yaptığı, aynı kilpte oynayıp, birlikte konserlere çıktığı İrem Derici, acısını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.



"CANIM DELİM BEKLE BENİ"



Kolçak'la konser sırasında çekilen fotoğrafını paylaşan Derici, paylaşımına şu notu ekledi:



Ben nasıl nefes alayım şimdi? benim çocukluk hayalimi gerçekleştiren adam nereye gitti????!!!! Bekle beni orada çünkü kaçınılmaz son. Geleceğim yanına. Ciğerim yanıyor, göğüs kafesimde filler tepişiyor, hey gidi Harun hey! İyi ol gittiğin yerde. Cennetlik adam. Söküp neremi parçalayacağımı bilemiyorum şu an. Seni çok seviyorum büyük müzisyen, Abi, arkadaş! Soldum bittim benim canım delim, bekle beni...



 






 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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