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ACI HABER GELDİ: ŞEHİT SAYISI YÜKSELDİ!


ACI HABER GELDİ: ŞEHİT SAYISI YÜKSELDİ!
Tarih : 12 Nisan 2016, 16:03
Puan Ver : Acı Haber Geldi: Şehit Sayısı Yükseldi!(6/10)4


Sabah saatlerinde gelen son dakika şehit haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, teröristler tarafından İlçe Jandarma Komutanlığına gerçekleştirilen bombalı saldırıda 3 asker şehit oldu, 38'i asker 46 kişi yaralandı.



Olayın hemen ardından 1 asker şehit olmuştu. Sabah saatlerinde şehit sayısının 2'ye çıktığı bildirilirken az önce şehit sayısının 3'e çıktığı TSK tarafından duyuruldu.



Hani İlçesi'nde PKK'lı teröristler İlçe Jandarma Komutanlığı ile bitişiğindeki askeri lojmanlara yönelik bomba yüklü araçla saldırı düzenledi.



PKK'lılar bomba yüklü tankeri komutanlık nizamiyesinin girişine getirirek, saat 23.10 sıralarında infilak ettirdi. Şiddetli patlamada İlçe Jandarma Komutanlığı binası, binaya ait çatı ve askeri lojman ile yaklaşık 1.5 kilometrekare alandaki tüm ev ve işyerleri ile park halindeki araçlar büyük hasar gördü. Saldırıda Uzman Çavuş Burak Cantürk şehit oldu, 39'uasker, 6 asker yakını ile 2 sivil olmak üzere toplam 47 kişi yaralandı. Saldırı ardından ilçeye Diyarbakır'dan çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk etapta askeri helikopter ve sonra da ambulanslarla Diyarbakır'da başta Asker Hastanesi olmak üzere hastanelerde tedavi altına alındı.



İKİNCİ ŞEHİT



Diyarbakır'ın Hani ilçesi'nde Jandarma Komutanlığına dün gece bombalı araçla saldırıda yaralanan askerlerden 1' inin daha kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.








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