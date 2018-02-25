TSK ve ÖSO güçlerinin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın 37. gününde bir uzman çavuş şehit düştü.



Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda bir uzman çavuş şehit düştü.



KIRIKHAN'A GETİRİLDİ



Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin PKK/YPG/PYD terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatından bir acı haber geldi. Suriye sınırında çıkan çatışmada bir uzman çavuş şehit oldu. Şehit düşen uzman çavuş Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne getirildi.



























Kaynak: haberinburada



