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ACI HABER DİYARBAKIR'DAN GELDİ: 2 ŞEHİDİMİZ VAR


Acı haber Diyarbakır'dan geldi: 2 şehidimiz var
Tarih : 19 Mart 2018, 17:40
Puan Ver : Acı Haber Diyarbakır'dan Geldi: 2 Şehidimiz Var(10/10)6

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda biri asker 2 kişi şehit düştü.

ARACA ATEŞ AÇILDI

Alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristlerce ilçeye bağlı Topçular Karakoluna gitmekte olan sivil araca ateş açıldı. Saldırıda araçta bulunan bir uzman çavuş ile bir sivil şehit oldu.

Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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