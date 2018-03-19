ACI HABER DİYARBAKIR'DAN GELDİ: 2 ŞEHİDİMİZ VAR
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda biri asker 2 kişi şehit düştü.
ARACA ATEŞ AÇILDI
Alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristlerce ilçeye bağlı Topçular Karakoluna gitmekte olan sivil araca ateş açıldı. Saldırıda araçta bulunan bir uzman çavuş ile bir sivil şehit oldu.
Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Çocuklarını Yanan Evden Çıkarıp Alevler İçinde Kalan Anne Kurtarıldı
- Jet Kazasında Sır Dolu Ölüm! Kaptan Pilotun Cenazesine Ulaşılamadı
- Vicdansız Annenin Boğduğu Minik Çocuk Yaşam Mücadelesini Kaybetti
- Cinnet Getirdi, 500 Bin Liralık Lüks Arabaya Gözünü Kırpmadan Çarptı
- Hiçbir Tedbir Almadan Motora Bindi! Kazada 7 Yaşındaki Kızı Öldü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Vergi Kaçırdığı İddia Edilen Ronaldo, 25 Milyon Euro Ödemeyi Kabul Etti
- Bahis Şirketi İddaa, Şampiyonluk Oranlarını Güncelledi
- Terim, Galatasaray'ı Çin'e Veya Abd'ye Götürüyor
- Afrin'deki Teröristlere Destek Veren Deniz Naki, Açlık Grevine Başlıyor
- Derbide Bomboş Pozisyonu Kaçırdıktan Sonra Günah Çıkardı
DÜNYA HABERLERİ
- İslam'a Geçip Başörtüsü Takmayı Reddeden Sevgilisini Öldürdü
- Yılanlara Fısıldayan Adamın Sonunu Kral Kobra Getirdi
- Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Annesiyle Babasının Görüşmesine İzin Vermiyor
- Sabah İş, Akşam Hücre! Ultra Lüks Bir Kayak Merkezi Değil, Dünyanın En Modern Hapishanesi
- Çin'den Abd'ye Nota! Dünya Devleri Tayvan'da Karşı Karşıya Geldi
Bu Haberle İlgili Yorumlar