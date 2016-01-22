ACI HABER CİZRE'DEN GELDİ
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle 14 Aralık'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının 40'ıncı gününde Cizre'de operasyonlar sürüyor.
İlçenin Sur mahallesinde teröristleri etkisiz hale getirmek ve hendekler ile barikatları kaldırmak amacıyla düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı.
Çatışmada, 1 özel harekat polisi şehit oldu. Bölgede çatışmalar sürüyor.
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