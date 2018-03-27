Amanoslar'da devam eden operasyonlar sırasında yaralanan bir askerimiz şehit oldu.

AFRİN MİSİLLEMESİ YAPMAK İSTEMİŞLER

Hatay Valisi Erdal Ata, İskenderun Devlet Hastanesi'nde yaptığı açıklamada yaralı askerin şehit olduğunu açıkladı. Bölgedeki arama tarama faaliyetleri sırasında yaralı bir teröristin açtığı ateş sonucu yaralanan askerin şehit olduğunu belirten Vali Ata, PKK'lıların, Afrin'e karşı misilleme hazırlığı içinde olduğunu bildirdi.

1992'DEN BERİ EN KAPSAMLI OPERASYON

Amanos Dağları'nda 11 teröristin etkisiz hale getirilmesinin 1992 yılından bu yana bölgedeki en kapsamlı operasyon olduğunu belirten Vali Ata, "Etkisiz hala getirilen teröristlerin 6'sının cesedine ulaşıldı. Bu teröristlerin eylem hazırlığı içinde olduğu saptandı. Afrin'e misilleme planlıyorlardı. TSK ve Emniyet güçlerine kaşın eylem planlıyorlardı ancak jandarmamız onlardan önce davrandı. Amanoslar'da bir tek terörist kalmayıncaya kadar operasyonlara devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: haberinburada