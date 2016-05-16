

Türkiye'ye 2 şehit ateşi daha düştü. Mardin'in Nusaybin eyaletindeki operasyonda PKK'lı teröristlerce açılan ateş neticesi yaralanan asker, şehit oldu. Geçen hafta Ağrı Dağı bölgesine intikal esnasında 400 metrelik kayalıklardan düşerek ağır yaralanan Aksaraylı Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Kazım Ay da Erzurum'da tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.



NUSAYBİN'DE OPERASYONLAR SÜRÜYOR



Nusaybin'de teröristlerce açılan çukurların kapatılması, kurulan barikatların kaldırılması, tuzaklanan el yapımı patlayıcıların imhası ve kamu düzeninin tekrardan tesis edilmesine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve güven unsurlarınca başlatılan "Atmaca-7 Operasyonu" sürüyor.



TERÖRİSTLERİN AÇTIĞI ATEŞ SONUCU AĞIR YARALANAN ASKER, ŞEHİT OLDU



Çalışmalar esnasında teröristlerin açtığı ateş neticesi bir asker ağır yaralandı. Yaralı asker, kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesindeki araya girmekye karşın şehit düştü. Operasyon devam ediyor.



400 METRELİK KAYALIKLARDAN DÜŞEN ÖZEL HAREKATÇI, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ



Geçen hafta Ağrı dağı bölgesine intikal esnasında 400 metrelik kayalıklardan düşerek ağır yaralanan Aksaraylı Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Kazım Ay tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.



Olay, 10 Mayıs 2016 tarihinde ortaya geldi. Erzurum'un Dumlu eyaletindeki Jandarma Özel Harekatta görevliyken geçici görevle Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine gönderilen Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Kazım Ay (25), geride bıraktığımız hafta Ağrı Dağı bölgesinde intikal esnasında 400 metrelik kayalıklardan düşerek ağır yaralandı. Olayın sonrasında yaralı asker Erzurum'da askeri hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



6 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ



Altı günlük hayat mücadelesini kaybeden Ay, bugün sabah tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.