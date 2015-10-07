Biberin kendisi acı ama tatlı faydaları var. Uzmanlar tarafından yapılan bilimsel araştırmalar acı biberin bilinen faydalarına bir yenisini daha ekledi.



Binlerce yıldır insanoğlu mazoşist bir zevkle "acı" tüketen tek memeli canlı. Bizim kültürümüzde yemeklerin adlarından da anlaşılabileceği gibi yadsınamaz bir yeri vardır acının. Acı biberin bir çok yararı olduğu bilinir. Yapılan bilimsel araştırmalar bu faydalara bir yenisini daha ekledi. Acı biber tüketiminin kanser ve kalp rahatsızlığı risklerini azalttığı ortaya konuldu.



New Mexico Eyalet Üniversitesi'nden Paul Bosland acı biberin tarihiyle ilgili şunları söylüyor, "İnsanoğlu dünyanın batısına 20 bin yıl önce yerleşti ve kendilerine acı veren bir bitki ile ilişki kurdular. İnsanlar acı biberi ev kullanımına uygun hale getirmeye başladı. Bunun nedeni bizce tıbbi kullanımdı."







ACI BİBER YİYENLERDE ÖLÜM RİSKİ YEMEYENLERE GÖRE DAHA AZ



BBC'de yer alan haberde doktorlara göre ise acı biberin karakteristiğinde acı ve faydanın başabaş gittiği belirtiliyor. British Medical Journal isimli bilimsel dergide yayınlanan bir araştırma sonuçlarına göre acı biber içeren bir beslenme programı çok daha sağlıklı. Çin Tıp Bilimleri Akademisi'nden bir ekibe göre haftada iki kere acı biber tüketenlerin ölüm oranı yemeyenlere göre yüzde 10 daha az. Haftada 6-7 gün acı biber yiyenlerde ise erken ölüm riski yine yemeyenlere göre daha az.