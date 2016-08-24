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acı biber tüketin, ağrılarınızdan kurtulun!

ACI BİBER TÜKETİN, AĞRILARINIZDAN KURTULUN!

"Uzmanlar acı biberin faydalarını saymakla bitiremedi. Acı biberin bir çok hastalığa deva oluğu belirtilirken, ağrıları da kestiği bildirildi."

Tarih : 24 Ağustos 2016, 14:28
Puan Ver : Acı Biber Tüketin, Ağrılarınızdan Kurtulun!(0/10)


Acı biber, ağrıları keserken sağlık içinde hayli faydalı. Dünyanın hemen hemen her yerinde yetişebilen acı biber yemeklerde ve salatalarda bolca kullanılır. Vücudun vitamin, potasyum ve kalsiyum ihtiyacını bolca karşılar.



Ağrılarınıza Deva Olur



Doğal maddesi capsaicin olan acı biber ağıza değdiği an yakıcı bir his verir. Bu acı hissi sayesinde sinirler yumuşar ve beyinde endorfin salgılanmasına neden olur. Beynin salgıladığı endorfin tüm vücutta ağrı kesici görevini üstlenir.



Grip Olmanızı Engeller



Vücudun betakaroten ihtiyacını tek başına karşılayan acı biberin günde 1 kez tüketilmesi yeterlidir. C vitamini yüksek olan acı biber vücudunuzun dayanıklılık oranını arttırarak gribe karşı kalkan görevi görür.



Kalp Krizi Riskini Düşürür



İçerisinde betakaroten, C vitamini ve antioksidan bulunan acı biber vücudun kalp krizi ve kanser riskini düşürür. Dolaşımın hızlanmasını sağlar ve felç riskini de indirger.



Kolesterolün Düşmesine Yardımcı Olur



Üniversitelerin yaptığı araştırmalar sonucu acı biber trigliseritlerin düşmesini sağlamış ve bunun sonucu olarak kötü kolesterolde azalma görülmüştür.



Zayıflamaya Yardım Eder



İştahı açan bir besin olarak bilinen acı biber iyi bir zayıflatıcı etkendir. Metabolizmanın hızlanmasını saplar ve kabızlık sorununu büyük ölçüde engeller. Ülseri Engeller Acı biber midede bulunan mikropların ölmesinde etkili rol oynar ve en çok görülen mide rahatsızlıklarından olan ülserin ilerlemesini önler.



 








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