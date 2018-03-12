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Açgözlü Hırsızlar 1 Gecede 4 İş Yerini Soydu! Anbean Görüntülendiler

AÇGÖZLÜ HIRSIZLAR 1 GECEDE 4 İŞ YERİNİ SOYDU! ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİLER

İstanbul Sultangazi'de yüzleri maskeli ve silahlı 2 hırsız, bir gecede 2 saat aralıkla 4 iş yerini soydu. Soygun anları saniye saniye kameraya kaydedildi.

Tarih : 12 Mart 2018, 13:30
Puan Ver : Açgözlü Hırsızlar 1 Gecede 4 İş Yerini Soydu! Anbean Görüntülendiler(7/10)3

İstanbul Sultangazi'de yüzleri maskeli ve silahlı 2 soyguncu, bir gecede 2 saat aralıkla 4 iş yerini soydu. Film sahnelerini aratmayan soygun kameralara yansırken, iş yerlerinden yaklaşık 25 bin lira çalan soyguncular kayıplara karıştı. Soyguncular içerideki müşterilerinden ikisini silahın kabzasıyla başından yaraladı.

4 FARKLI İŞ YERİNİ SOYDULAR

Sultangazi Gazi Mahallesi ve Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana gelen olayda akşam saatlerinde yüzleri maskeli ve silahlı 2 soyguncu, mahalle arasındaki iki markete ve otobüs bileti satan bir iş yerine girdi. Soyguncular iş yerlerinden yaklaşık 20 bin lira çalarak kayıplara karıştı. Soyguncular son olarak Zübeyde Hanım Mahallesi'nde cadde üzerindeki bir cep telefonu bayisine girdi. Silahlarıyla birlikte müşterilerin olduğu sırada içeriye giren soyguncular, tabancalarını vatandaşlara doğrultarak herkesin ellerini başına koymasını istedi.

SİLAHIN KABZASIYLA MÜŞTERİLERİN KAFASINA VURDU

Soygunculardan biri içerideki iş yeri sahibine silah doğrulturken diğeri de cebinden çıkarttığı poşete paraları ve cep telefonlarını koymasını söyledi. Yaklaşık 2 dakika süren soygunda zanlılar 4 bin lira değerindeki 20 adet cep telefonuyla bin lira nakit para çaldı. Soygun esnasında zanlılardan biri, silahının kabzasıyla içerideki 2 müşterinin kafasına vurup yaralarken, soyguncuların çıkmasının ardından şoka giren iş yeri sahibi ise ellerini yüzüne götürerek şükretti. Kafasından darbe alan müşteriler dışarıya çıktı.

Görüntüleri inceleyen Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri, soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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