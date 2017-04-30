Tavyanlı bilgisayar üreticisi Acer'da kötü günler devam ediyor. 2016'yı zararla kapattıktan sonra bu durumdan kurtulmak için çeşitli projeler yürütse de 2017'nin ilk çeyreğinde de Acer zarar etmeye devam edecek gibi gözüküyor.



Tayvanlı bilgisayar üreticisi Acer, 2017 için iyi bir başlangıç yapamadı. 2016'nın son çeyreğinde zarar açıklayan şirketin, 2017'nin ilk çeyrek sonuçlarında da zarar açıklaması bekleniyor. Bu da iki çeyrek üst üste Acer zarar etmeye devam edecek anlamına geliyor.



Tayvan'ın önde gelen haber kaynaklarından olan FocusTaiwan'ın haberine göre, Asya piyasalarını yakından takip eden uzmanlar şirketin son dönemde ultrabook, ikisi bir arada ve oyun bilgisayarlarına yönelik hamlelerine rağmen 2017'nin ilk çeyreğinde de zarar etmeye devam edeceğini belirtiyor.



Acer 2016'nın son çeyreğinde hisse başına 1,89 Tayvan doları zarar açıklamıştı. Uzmanlar, 2017'nin Ocak ile Mart arasında geçen döneminde Acer'ın zarar etmeye devam ederek, hisse başına yaklaşık 0,13 Tayvan doları zarar açıklayacağını tahmin ettiklerini belirtiyor.



Bir önceki döneme göre zararın azalmasının nedeni olarak ise şirketin ürün fiyatlarını artırması gösteriliyor. Acer'ın zarar etmenin önüne geçmek için yakın zamanda VR gibi farklı iş kollarına da adım attığı biliniyor. Ancak uzmanlar bu çalışmaların yakın zamanda durumu çok değiştiremeyeceği konusunda hemfikir.