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acemi kasaplar acile koştu; hele biri vardı ki...

ACEMİ KASAPLAR ACİLE KOŞTU; HELE BİRİ VARDI Kİ...

Adıyaman, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da bayram dolayısıyla kurban kesmeye çalışan bazı vatandaşlar, kendilerini yaralayınca hastanelik oldu

Tarih : 24 Eylül 2015, 15:14
Puan Ver : Acemi Kasaplar Acile Koştu; Hele Biri Vardı Ki...(5/10)7


 Bayram namazının ardından kurban kesimlerinin başladığı Adıyaman'da kurbanlıkları keserken yaralanan 45 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif yaralanan vatandaşların bir kısmı, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kent merkezinde kurbanını kesmeye çalışırken hayvanın altında kalan Mahmut Yılmaz'ın ise koluna 9 dikiş atıldı. Yılmaz, yakınları tarafından getirildiği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Malatya'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan yaklaşık 50 kişi, hastanelere akın etti. Bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren kentteki çeşitli hastanelerin acil servislerine başvurdu. Yaralananların büyük çoğunluğu tedavilerinin ardından taburcu edilirken, Nihat Güneri (28) kolundaki kesiğin derin olması nedeniyle ameliyata alındı. Kadınların da bulunduğu yaralılar arasında bir kişi büyük baş hayvanın üzerine düşmesi sonucu kolunu kırdı.Hastanesinde tedavi altına alındı.








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