Dünyaca Ünlü Sosyal Paylaşım Platformu Çöktü!
Trump'ın Oğluna Zarflı Saldırı! Gelini Hastanelik Oldu
Ecdat Yurdunda Bayrağımıza Çirkin Saldırı!
İsrail, Batı Şeria'yı Ele Geçirmek İçin Abd İle Görüşüyor
Hollandalı Bakan Kendi Kendini İfşa Etti! Putin Görüşmesi Yalanlandı
Pkk Yandaşları, Almanya'nın İkinci Büyük Partisini Bastı!
2 Erkek Ve 1 Kadın Aynı Yatağı Paylaşıyor, Görenler Hayret Ediyor
Cenazesini Binler Uğurlamıştı! Afrin Şehidinin Vasiyeti Yerine Geliyor
Kritik Toplantının Tarihi Belli Oldu! Başbakan, Almanya'ya Gidiyor
Gözaltına Alınan Eski Cumhurbaşkanı Ukrayna'dan Sınır Dışı Edildi
Edirne'de Okul Servisi İle Minibüs Çarpıştı: 11 Kişi Yaralandı
Gaziden Tüyleri Diken Diken Eden Sözler: Afrin'de Bir Düğün Havası Var
Abd'den Skandal Karar! Pyd/Pkk'ya Bütçeden Pay Ayırdı!
Galatasaray Şovla Zirveye Geçti
Putin Ve Trump, İsrail- Filistin Krizinin Çözümünü Görüştü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Alarm! Silah Sesleri Duyuldu
Genç Kaynana Şehvet Uyandırır Sözleriyle Tepki Çekmişti, İstifa Etti
Eminönü'nde Ortaya Çıktılar! Gören Şaştı Kaldı
Suriye'deki Gerilime İngiltere'de Dahil Oldu: İsrail'i Destekliyoruz
Kocası, Kan Terleyen Eşini Cadı Diyerek Terk Etti

Aç köylüye piton piyangosu vurdu! Devasa yılanı pişirip yediler

AÇ KÖYLÜYE PİTON PİYANGOSU VURDU! DEVASA YILANI PİŞİRİP YEDİLER

Malezya'da açlıkla mücadele eden köy halkı, yakaladıkları devasa piton yılanını yerel geleneklere göre pişirip hep birlikte yedi.

Tarih : 12 Şubat 2018, 20:40
Puan Ver : Aç Köylüye Piton Piyangosu Vurdu! Devasa Yılanı Pişirip Yediler(6/10)2

Malezya'nın Borneo Adası'nda yaşayan köylüler, açlıktan devasa bir pitonu yakalayıp yedi. Cumartesi günü ava çıkan köylüler bir ağacın içine saklanmış hayvanı görünce bu fırsatı kaçırmadı.

TAM 6 METRE

6 metre uzunluğundaki dişi pitonun yanında bir de daha ufak erkek bir piton daha vardı. Kurumuş içi boş bir kütükten gelen sesin peşine giden köylüler bu kadar büyük bir hayvanla karşılaşacaklarından habersizdi.

YEREL GELENEKLERLE GÖRE HAZIRLANDI

Bir elektrikli testere yardımıyla ağacın kabuğunu kesip hayvanı yakalayan köylüler daha sonra bunu aç kasaba halkına ikram ettiler. Yerel geleneklere göre hazırlanan yılan, ateşte pişirilerek ızgara halinde çeşitli sebzelerle birlikte hazırlandı.

GÜNLERCE ET YİYEBİLECEKLER

60 yaşındaki Tinsung Ujang, yılan sayesinde köylülerin günlerce et yiyebileceğini söyledi. Eşit bir şekilde bölünen yılanın eti, köylüler arasında pay edildi.

Güneydoğu Asya'da bulunan bir tür olan pitonlar, dünyanın en uzun ve en büyük yılanlarıdır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler:   Köylüye  Piton  Piyangosu  Vurdu  Devasa  Yılanı  Pişirip  Yediler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER