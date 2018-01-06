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Aç Kapıyı Veysel Efendi, Mahmut Hoca Gidiyor
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Aç kapıyı Veysel Efendi, Mahmut Hoca gidiyor

AÇ KAPIYI VEYSEL EFENDİ, MAHMUT HOCA GİDİYOR

Türkiye, Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hocası Münir Özkul'u kaybetti. İnek Şaban, Damat Ferit ve Güdük Necmi'nin ardından Mahmut Hoca da gitti.

Tarih : 06 Ocak 2018, 00:30
Puan Ver : Aç Kapıyı Veysel Efendi, Mahmut Hoca Gidiyor(6/10)2

Türkiye, Hababam Sınıfı'nın üyelerini bir bir uğurladı. Hababam Sınıfı'nda ilk yaprak dökümü 1987'de başladı. Hababam'ın Hafize Anası, Adile Naşit hayatını kaybetti.

Sonra Hababam'ın İnek Şabanı, Türk sinamasının önemli ismi Kemal Sunal'ı uğurladık.

2 yıl önce ise Damat Ferit rolüyle hayatımıza kazınan ünlü aktör Tarık Akan'ı kaybettik.

Ardından Hababam'ın Güdük Necmi'si Halit Akçatepe, sossuzluğa uğurlandı. Ve sınıf bir kişi daha eksildi.

Hababam'dan son acı haber ise Yeşilçam'ın ulu çınarı Münir Özkul'dan geldi. Hababam Sınıfı'nın haylazlarının ensesine çöken disiplin timsali Mahmut Hocası, 93 yaşındaki ünlü oyuncu, İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti.

Öyleyse aç kapıyı Veysel Efendi, Mahmut Hoca gidiyor.

Mahmut Hoca, Veysel Efendi ile set arasında gazoz içip sohbet ederken...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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