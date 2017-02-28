Aç Kalan Kurtlar İşyerinin Önüne Bağlı Köpeği Yedi
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AÇ KALAN KURTLAR İŞYERİNİN ÖNÜNE BAĞLI KÖPEĞİ YEDİ


AÇ KALAN KURTLAR İŞYERİNİN ÖNÜNE BAĞLI KÖPEĞİ YEDİ
Tarih : 28 Şubat 2017, 10:34
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Oltu Doğutaş Sanayi sitesinde halı yıkama işletmesi bulunan Naci Polat'ın, geceleri bekçilik yapsın diye kapıya bağladığı köpek, kurtlar tarafından parçalanarak telef oldu.

  Naci Polat, olayı şöyle anlattı:

  “Paskal isimli köpeğimi işyerimize bekçilik etsin diye bağlıyorduk o gece işlerimiz yoğundu içeri bağlamadım. Sabah saat 04. 30'da işyerime geldiğimde köpeğimi kurdun parçaladığını gördüm. Çok üzüldüm. Köpeğim bağlı olduğu içinde bir şey yapamamış.”



 



kaynak:milliyet








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