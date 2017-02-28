

Oltu Doğutaş Sanayi sitesinde halı yıkama işletmesi bulunan Naci Polat'ın, geceleri bekçilik yapsın diye kapıya bağladığı köpek, kurtlar tarafından parçalanarak telef oldu.



Naci Polat, olayı şöyle anlattı:



“Paskal isimli köpeğimi işyerimize bekçilik etsin diye bağlıyorduk o gece işlerimiz yoğundu içeri bağlamadım. Sabah saat 04. 30'da işyerime geldiğimde köpeğimi kurdun parçaladığını gördüm. Çok üzüldüm. Köpeğim bağlı olduğu içinde bir şey yapamamış.”







kaynak:milliyet