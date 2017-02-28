AÇ KALAN KURTLAR İŞYERİNİN ÖNÜNE BAĞLI KÖPEĞİ YEDİ
Oltu Doğutaş Sanayi sitesinde halı yıkama işletmesi bulunan Naci Polat'ın, geceleri bekçilik yapsın diye kapıya bağladığı köpek, kurtlar tarafından parçalanarak telef oldu.
Naci Polat, olayı şöyle anlattı:
“Paskal isimli köpeğimi işyerimize bekçilik etsin diye bağlıyorduk o gece işlerimiz yoğundu içeri bağlamadım. Sabah saat 04. 30'da işyerime geldiğimde köpeğimi kurdun parçaladığını gördüm. Çok üzüldüm. Köpeğim bağlı olduğu içinde bir şey yapamamış.”
kaynak:milliyet
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