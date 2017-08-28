AÇ KALAN AYILAR ŞEHRE İNDİ! AĞACIN TEPESİNDE KARINLARINI DOYURDULAR
Ardahan'ın Posof ilçesinde yerleşim alanına inerek ağaçlara tırmanan ve karınlarını doyuran iki boz ayı, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Ardahan'ın Posof ilçesinde yerleşim alanına inen iki ayı, bir evin bahçesindeki ağacın tepesine çıkarak meyve yedi.
AĞACIN TEPESİNDE KARINLARINI DOYURDULAR
Posof'ta cep telefonu kamerası görüntüsüne yansıyan iki boz ayı, dikkat çekti. İlçe merkezinin az üstündeki yerleşim alanına inen ayılar, evin bahçesindeki meyve ağacının tepesine tırmandı. Ağacın tepesinde karınlarını doyuran iki ayı, hem şaşırttı hem vatandaşlarda merak uyandırdı.
VATANDAŞLAR KAMERAYA ÇEKTİ
İki ayının ağaç tepesindeki halleri vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre ağacın tepesinde meyve yiyen iki ayı daha sonra aşağı inerek gözden kayboldu.
Kaynak: haberinburada
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