Fenerbahçe'nin Efsanesi Can Bartu Korkuttu
Türkiye'de Oynayacak
Siz Aynısınız Ben Değiştim
1 Temmuz'da Topuk Yolcusu
Sabri Sarıoğlu'nun Yeni Takımı...
Dolar Sakin Seyrediyor
Hava Durumu 28 Haziran: Rekor Sıcaklar Geliyor!
Ab'ye Motorlu Taşıt Satışında Türkiye Lider
Yarım Litre Süt, 5 Kilogram Ete Bedel
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Erdoğan'ın Çağrısı İşe Yaradı! Yüzde 38 Artış...
Simge Sağın Hastanelik Oldu
Ankara'da Gece Kulübünde Silahlı Saldırı: 5 Yaralı
Nadide Sultan: Evlilik Cinsel İlişkiyi Öldürmüyor
Emeklinin Gözü 3 Temmuz'da
Çin Ve Abd'den Kore'yi 'nükleer Silahsızlandırma'
Trabzonspor, Onazi İçin Gelen Teklifi Reddetti
Kolesterol İlacını Kullanalım Mı, Kullanmayalım Mı?
16 Yaşında 146 Sabıkası Olan Çocuk...
Erdoğan'dan Flaş Sözler... 'cevabımızı Sahada Vereceğiz'

ab'ye motorlu taşıt satışında türkiye lider

AB'YE MOTORLU TAŞIT SATIŞINDA TÜRKİYE LİDER

Türkiye, geçen yıl Avrupa Birliği'ne (AB) en fazla motorlu taşıt ihracatı yapan ülke oldu Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye, 2016'da AB'nin ithal ettiği motorlu taşıt pazarında en büyük payı elde etti.

Tarih : 28 Haziran 2017, 09:31
Puan Ver : Ab'ye Motorlu Taşıt Satışında Türkiye Lider(9/10)11


AB, geçen yıl toplam 77 milyar 132 milyon euroluk motorlu taşıt ithalatı gerçekleştirdi. AB'nin ithalatında Türkiye, 15 milyar 335 milyon euroyla yüzde 20'lik paya ulaştı.



Diğer ülkelerden AB ülkelerine motorlu taşıt satışında Türkiye'yi Japonya izledi. Japonya, birliğin motorlu taşıt ithalatında yüzde 19 paya sahip oldu.



Söz konusu pazarda, dünyanın en gelişmiş ekonomisi ABD'nin yüzde 14, Güney Kore'nin yüzde 10, Çin'in yüzde 8, Güney Afrika'nın yüzde 5, Tayvan'ın yüzde 4, Meksika ve Tayland'ın yüzde 3, Hindistan'ın ise yüzde 2 payı oldu.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Ab  Ye  Motorlu  Taşıt  Satışında  Türkiye  Lider    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER