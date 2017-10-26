AB'YE GİRİŞTE PARMAK İZİ ALINARAK BİOMETRİK VERİLER TOPLANACAK
Avrupa Parlementosu, 2020'de yürürlüğe girmesi planlanan sistem ile AB vatandaşı olmayan yolcuların parmak izlerini ve diğer biometrik verilerini toplayacak.
Avrupa Parlamentosu, çarşamba günü düzenlenen oturumda Avrupa'ya seyahat edenlerin kişisel verilerinin toplanmasına olanak tanıyan yeni tasarıyı onayladı. 2020'de yürürlüğe girmesi planlanan sistem (Entry Exit System - EES) AB vatandaşı olmayan yolcuların parmak izlerini ve diğer biometrik verilerini toplayacak.
"AMAÇ, SINIR GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK"
Avrupa Komisyonu üyesi Dimitris Avramopoulos amaçlarının sınır güvenliğini güçlendirmek olduğunu belirtti: "Bu uygulamanın genel amacı dış sınırların yönetimini geliştirmek, yasa dışı göçü önlemek ve göç akınının idaresini kolaylaştırmak."
Avrupa Parlamentosu'nda projenin raportörlüğünü yapan İspanyol muhafazakar miletvekili Agustín Díaz de Mera García Consuegra, sistemin Berlin Noel pazarı saldırganı benzeri sahte kimlikler kullanan suçluluların tespitini kolaylaştıracağı görüşünde.
VERİLER 4 YIL BOYUNCA SAKLANACAK
Ancak Avusturyalı AP Milletvekili Angelika Mlinar yeni sistemin insan hakları ihallerine yol açabileceği uyarısında bulundu:
"Bu düzenleme üçüncü dünya ülkelerinden Avrupa'ya seyahat edenlerin temel haklarında büyük bir etki yaratacak. Özellikle de kapsamlı veri saklama süreci devreye girdiğinde."
AB sınırlarında girişte toplanacak veriler dört yıl boyunca saklanacak ve güvenlik güçlerinin erişimine açık olacak.
Kaynak: haberinburada
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