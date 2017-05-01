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'ab'ya reforma gitmeli ya da frexit ile yüzleşmeli'

'AB'YA REFORMA GİTMELİ YA DA FREXİT İLE YÜZLEŞMELİ'

Fransa'da Pazar günü ikinci turu yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin favorisi olan Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin halen işlevsiz bir konumda olduğunu ve bu durumun sürdürülemeyeceğini söyledi.

Tarih : 01 Mayıs 2017, 10:54
Puan Ver : 'ab'ya Reforma Gitmeli Ya Da Frexit İle Yüzleşmeli'(6/10)4


Emmanuel Macron BBC'ye yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı olması halinde AB'de ve Avrupa projesinde kapsamlı bir reform için çaba sarfedeceğini belirtti.



Fransız seçmenlerin öfkeli olduklarını kaydeden Macron, ülkesindeki seçimlerin Fransa'nın birlikteki yerini güvence almak için "son fırsat" olduğunu vurguladı.



Kenndisini merkezde konumlandıran "En Marche" (Yürüyüş) hareketi lideri Emmanuel Macron seçim kampanyasında daha önce bir kişinin Euro Bölgesi Maliye Bakanı olarak atanmasını, bölge ülkelerinin mali politikalarının tam bir uyum içinde olmasını ve bankacılık birliğinin sağlanmasını önermişti.



Macron'un ikinci turdaki rakibi olan aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen ise Fransa'nın Euro Bölgesi'nden çıkmasını ve AB üyeliği ile ilgili olarak da ülkede referandum yapılmasını savunuyor.



 



kaynak:milliyet








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