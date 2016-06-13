

Donald Tusk, "Türkler ne zaman vize muafiyeti alacak?" sorusuna "İstisnasız tüm kriterleri yerine getirdikleri zaman. Müzakereler muhtemelen ekim ayına kadar sürer fakat sürekli ilerleme sağlıyoruz." cevabını verdi.







Donald Tusk Türkiye'nin AB üyesi olup olmayacağı sorusunu ise 'Mevcut durumunda olmayacak' şeklinde cevapladı.







AB Konseyi Başkanı Donald Tusk Türkiye'nin "zor ancak güvenilir bir partner olduğunu" söyledi.







Tusk Alman Bild gazetesine verdiği mülakatta Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğine işaret ederek, 'Türkiye zor bir ülke fakat bölgede en güvenilir ülke, ve şu anda zor bir durumla karşı karşıya; her hafta terör saldırıları, Suriye, Irak ve İran'la güvensiz sınırlar. İlaveten iki milyondan fazla sığınmacı. Bu nedenle onlara hem dayanışma göstermeli fakat aynı zamanda eleştiri yapabilmeliyiz." dedi.