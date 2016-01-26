İngiltere'de yaşayan en zengin Rus iş adamı olan, Chelsea futbol kulübünün sahibi Roman Abromoviç'in 2002'de Rusya lideri Vladimir Putin'e 35 milyon dolarlık bir yat hediye ettiği öne sürüldü.



Bir dönem devlete ait gemicilik şirketi Sovcomflot'u işleten Dmitri Skarga, BBC'ye açıklamasında 57 metre uzunluğundaki Olympia adlı yatın devrini, kendisinin yaptığını söyledi.







Skarga, “Abramoviç, yatı bir çalışanı aracılığıyla Putin'e devretti. 2002'de Mart sonunda Amsterdam'da ben de o yattaydım. Abramoviç'in temsilcisi vardı. Yatın sahibinin Roman olduğunu söyledi” dedi.