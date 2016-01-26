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'abramoviç, putin'e 35 milyon dolarlık yat hediye etti'

'ABRAMOVİÇ, PUTİN'E 35 MİLYON DOLARLIK YAT HEDİYE ETTİ'

İngiltere'de yaşayan en zengin Rus iş adamı olan, Chelsea futbol kulübünün sahibi Roman Abromoviç'in 2002'de Rusya lideri Vladimir Putin'e 35 milyon dolarlık bir yat hediye ettiği öne sürüldü.

Tarih : 26 Ocak 2016, 09:33
Puan Ver : 'abramoviç, Putin'e 35 Milyon Dolarlık Yat Hediye Etti'(5/10)5


Bir dönem devlete ait gemicilik şirketi Sovcomflot'u işleten Dmitri Skarga, BBC'ye açıklamasında 57 metre uzunluğundaki Olympia adlı yatın devrini, kendisinin yaptığını söyledi.



Skarga, “Abramoviç, yatı bir çalışanı aracılığıyla Putin'e devretti. 2002'de Mart sonunda Amsterdam'da ben de o yattaydım. Abramoviç'in temsilcisi vardı. Yatın sahibinin Roman olduğunu söyledi” dedi.








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