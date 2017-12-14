ABRAAJ GROUP, BİLETALL.COM'DAN HİSSE SATIN ALDI
Dubaili Şirket Abraaj Group, online seyahat acentası Biletall.com'dan hisse satın aldı.
Büyüme pazarında lider yatırımcılardan biri olan ve Türkiye'ye özel 526 milyon dolarlık yatırım fonunu duyuran The Abraaj Group yeni yatırımını paylaştı. The Abraaj Group, Biletall.com'a azınlık hissedarı oldu.
ŞİRKETİN MERKEZİ KAYSERİ'DE
Kayseri merkezli Biletall A. Ş., 2006 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Şirketin,Kayseri'deki merkezi yanı sıra İstanbul'da da şubesi bulunuyor. Kaynak: GazeteVatan
Kaynak: haberinburada
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