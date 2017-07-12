İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Aboubakar'ın Menajeri: Oyuncum, Porto ile Sözleşme İmzalamayacak

ABOUBAKAR'IN MENAJERİ: OYUNCUM, PORTO İLE SÖZLEŞME İMZALAMAYACAK

Geçen sezonu Beşiktaş'ta geçiren ve Porto'ya geri dönen Aboubakar'ın menajeri Fabrice Picot, "Oyuncum, Porto ile sözleşme imzalamayacak." dedi ve Beşiktaş'a umut verdi.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 23:20
Puan Ver : Aboubakar'ın Menajeri: Oyuncum, Porto İle Sözleşme İmzalamayacak(10/10)6

Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen ve Porto'ya geri dönen Aboubakar'ın menajeri Fabrice Picot, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

"PORTO İLE SÖZLEŞME İMZALAMAYACAĞIZ"

Portekiz basınına konuşan Picot, Aboubakar'ın Porto ile yeni sözleşme imzalamayacağını belirtirken "Porto ile yeni sözleşme imzalamayı düşünmüyoruz. Yeni sözleşme, planlarımız arasında değil" şeklinde konuştu.

"TANIMIYORUM AMA GELİŞİME ÖNEM VEREN BİRİSİ"

Porto'nun yeni teknik direktörü Sergio Conceiçao, Kamerunlu golcüyü kadroda düşündüğünü ve golcü oyuncudan faydalanmak istediğini belirtmişti. Conceiçao, Aboubakar için "Henüz tanımıyorum ama ilk izlenim olarak çok gelişime önem veren iyi bir futbolcu olduğunu söyleyebilirim" demişti.

ABOUBAKAR: PORTO'YA DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM

Porto ile antrenmalara başlayan Aboubakar, geçtiğimiz günlerde Porto'da kalacağının sinyallerini vermiş ve Beşiktaş taraftarlarını üzecek açıklamalarda bulunmuştu.

Şenol Güneş'in "Aboubakar'ı düşünüyorum, ama uzuyor yani..." ifadelerini kullandığı Aboubakar, Portekiz'de yaptığı açıklamada ' 'Porto'ya döndüğüm için çok mutluyum. Karşılama çok sıcaktı, beni çok sevindirdi. Arkadaşlarımla yeniden antrenmana çıkmaktan mutluluk duyuyorum. Kesinlikle hedefimiz Porto ile şampiyonluklar kazanmak. Bunu bu sezon başaracağımızı düşünüyorum. Sezon sonu mutlu sona takım olarak ulaşacağız" sözlerini kullanmıştı.

"PORTO'YA DÖNMEYECEĞİM" DEMİŞTİ

Porto'ya geri dönen Vincent Aboubakar'ın açıklamalarının ardından, Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Benfica ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçının sonundaki sözleri akıllara geldi. Aboubakar, Benfica maçının ardından Porto'ya dönmeyeceğini söylemiş ve ' 'Porto'ya geri dönmeyeceğim. Bu asla olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Aboubakar  In  Menajeri  Oyuncum  Porto  İle  Sözleşme  İmzalamayacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER