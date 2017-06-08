Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

aboubakar'dan fenerbahçelileri kızdıracak açıklama!

ABOUBAKAR'DAN FENERBAHÇELİLERİ KIZDIRACAK AÇIKLAMA!

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Aboubakar'a, Fenerbahçe'nin talip olduğu haberleri çıkmıştı. Bonservisi Porto'da olan ve sezonu kiralık sözleşmesi ile Beşiktaş'ta geçiren golcünün transfer durumu merak konusu oldu.

Tarih : 08 Haziran 2017, 11:28
Puan Ver : Aboubakar'dan Fenerbahçelileri Kızdıracak Açıklama!(10/10)9


Bu haberler üzerine siyah beyazlı yönetim de hemen Aboubakar ile temasa geçip, durum hakkında bilgi aldı. Duydukları yanıt ise onları rahatlatan cinstendi. İşte o gelişme ve Aboubakar'ın 'Fenerbahçe' cevabı...



Konfederasyon Kupası için Kamerun Milli Takımı kampına giden Aboubakar'a ulaşan Beşiktaşlı yetkili Ali Naibi, yıldız oyuncuya Fenerbahçe iddialarını sordu.



Kamerunlu futbolcunun Naibi'ye ise Fenerbahçelileri kızdıracak şu cevabı verdiği öğrenildi: "Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek, dolu tribünlere oynamak ve uzun tatil yapmak varken F.Bahçe'ye neden gideyim..."



 



kaynak:sabah






Etiketler: Aboubakar  Dan  Fenerbahçelileri  Kızdıracak  Açıklama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER