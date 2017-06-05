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aboubakar zor!

ABOUBAKAR ZOR!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman bonservisini almaya çalıştıkları Kamerunlu golcü için yürüttükleri pazarlıkların istedikleri gibi gitmediğini söyledi

Tarih : 05 Haziran 2017, 10:00
Puan Ver : Aboubakar Zor!(9/10)6


Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün beIN SPORTS'ta katıldığı yayında bonservisi Porto'da olan Vincent Aboubakar hakkında açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Şenol Güneş'in gelecek sezon da kadroda görmek istediği Kamerunlu futbolcu için kulübüyle yapılan pazarlıklarda sorun yaşadıklarını söyleyen Orman, "Uğraşıyoruz ama Aboubakar transferi ne yazık ki istediğimiz gibi gitmiyor' ifadesini kullandı. Geçen sezonu kiralık olarak geçiren Aboubakar ile ilgili Beşiktaşlı yönetici Umut Güner de geçtiğimiz günlerde, "Lorient'in Porto'yla yaptığı bir anlaşma var. İkisinden de cevap bekliyoruz' demişti. Golcü futbolcu için Porto ile büyük ölçüde anlaşıldığı ancak Aboubakar'ın tapusunun yüzde 70'ine sahip olan Lorient kulübünün 4 milyon Euro'luk teklifi az bulduğu kaydedildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Aboubakar  Zor    haber

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