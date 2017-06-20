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abone başına en çok turkcell kazandı

ABONE BAŞINA EN ÇOK TURKCELL KAZANDI

Yılın birinci çeyreği itibarıyla abone başına en çok kazanan operatör 28,1 lira ile Turkcell oldu.

Tarih : 20 Haziran 2017, 13:49
Puan Ver : Abone Başına En Çok Turkcell Kazandı(5/10)3


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre, 2017 yılı birinci çeyreği itibarıyla abone başına aylık en fazla geliri 28,1 ile Turkcell kazanırken, ikinci sırada 27,1 lira ile Vodafone, üçüncü sırayı ise 26,5 lira ile Avea (Türk Telekom) yer aldı.



Türkiye'de hizmet veren mobil işletmecilerinin 2015 yılından itibaren üç aylık ortalama Abone başına elde edilen aylık gelir (ARPU) rakamları açıklanıyor. Bu yılın birinci çeyreği itibarıyla Turkcell için abone başına aylık gelir 28,1 lira, Vodafone için 27,1 lira, Avea (Türk Telekom) için ise 26,5 lira olarak hesaplandı.



Söz konusu dönemde mobil işletmecilerin BTK'ya bildirdikleri ön ödemeli ARPU rakamlarına göre ise Turkcell'in geliri 14,3 lira, Vodafone'un 14,7 lira ve Avea'nın 16,9 lira olduğu görüldü. Faturalı ARPU değerlerine bakıldığında ise Turkcell'in geliri 40,5 lira, Vodafone'un 39,7 lira, Avea'nın 34,9 lira olarak gerçekleşti.



 



kaynak:sabah








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