Avrupa'nın kuzeyini güneyine bağlayan, Budapeşte'den Adriyatik Denizi'ne inen otoyolu Cengiz İnşaat tamamladı. Cengiz İnşaat Yurtdışı Projeler Direktörü Utku Gök, "Avrupa Birliği'nin İpek Yolu olarak adlandırılan otoyolun tamamlanmasıyla toplam yatırım miktarı 6.6 milyar doları buldu. Bu yatırımlar bankacılık, tarım, orta ve hafif ölçekli sanayi yatırımlarını kapsıyor" dedi.

"YENİ YATIRIMLAR GELECEK"

2 yıl gibi bir sürede 20 kilometrelik otoyolu teslim ettiklerini belirten Gök, "Balkanlarda yeni yatırımlar gündemimizde. Hırvatistan ve Slovenya'dan ihaleye katılma talepleri geliyor" dedi. Gök, doğu ve batı koridorunu da tamamlayan C-5 otoyolunun hem ekonomik hem de stratejik önemi olduğunu anlatarak, "Bizim için çok önemli olan iki şey daha var. Bunlardan biri dünyanın en büyük acılarının yaşandığı Bosna'nın ekonomik olarak ayağa kalkması, diğeri de Türk müteahhitlerinin gücünün Avrupa'da kabul edilmesi" diye konuştu. Gök, sözlerine şöyle devam etti: "Yeterlilik belgesi alan tek Türk firma olarak ihaleye katıldık. Avrupa'nın dev firmalarıyla yarıştık. Üç ihaleyi de biz kazandık. 369 milyon euro tutarındaki işi, 355 milyon euroya bitirdik. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den başlayan otoyol Adriyatik kıyısına kadar iniyor. Otoyolun 360 kilometresi Bosna'dan geçiyor. Yolun 5 kilometresi tünellerden oluşuyor. Avrupa'nın en uzun tünellerinden birini inşa ettik. Burada Yunanistan'dan başlayıp İtalya'ya kadar uzanan otoyol ile birleşiyor."

İŞİN HIZINA AVRUPALILAR ÇOK ŞAŞIRDI

Gök, ihale tamamlanıp iş başladıktan sonra finansmanı aldıkları Avrupa Yatırım Bankası'nın oluşturduğu komisyonun işin devamına şaşırdığını belirterek, "Çok hızlı bir başlangıç yaptık. Gelip kontrol etmek zorunda kaldılar. Çok şaşırdılar. 'Bu kadar hızlı devam eden bir işle karşılaşmadık' dediler" diye anlattı. Otoyolun inşaatı süresince bin 800 kişinin istihdam edildiğini belirten Gök, çalışanların yarısının Türk, diğer yarısının ise Boşnaklardan oluştuğunu kaydetti.

Kaynak: haberinburada