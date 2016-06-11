AB'NİN GÖÇMEN KRİZİ TÜRKİYE SAYESİNDE ÖNLENDİ
AB Bakanı Ömer Çelik ile görüşen Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, AB'nin tarihi boyunca karşılaştığı en büyük krizin Türkiye sayesinde önlendiğini söyledi
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Hollanda'nın Lahey kentinde AB'nin Türkiye'ye vize serbestisi anlaşması üzerine “Bundan sonrasında beklentimiz vize serbestisinin hayata geçmesidir” değerlendirmesini yaptı.
Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders ile görüşen Çelik, AB'ye 2015'te 1 günde 7 bin kişi geçiş yaparken artık bu sayının zaman içerisinde azalarak ikili rakamlara düştüğünü vurguladı. Bakan Çelik, “Belki de AB'nin tarihi boyunca karşı karşıya kaldığı en büyük krizlerden bir tanesi, Türkiye ile AB arasındaki bu ortak eylem planı ve ortak irade sayesinde önlenebilmiştir” diye konuştu.
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