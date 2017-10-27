Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet
Meb, Alan Değişikliği Yoluyla Yapılacak Öğretmen Atamalarını Sınırlı Tuttu

AB'nin Ardından ABD'den de Katalonya'nın Bağımsızlık İlanına Tepki: Tanımıyoruz!

AB'NİN ARDINDAN ABD'DEN DE KATALONYA'NIN BAĞIMSIZLIK İLANINA TEPKİ: TANIMIYORUZ!

Katalonya'nın bağımsızlık ilanına AB'nin ardından ABD'den de tepki geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Katalonya'yı İspanya'nın parçası olarak görüyoruz." denildi.

Tarih : 27 Ekim 2017, 20:20
Puan Ver : Ab'nin Ardından Abd'den De Katalonya'nın Bağımsızlık İlanına Tepki: Tanımıyoruz!(5/10)1

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, Katalonya'nın bağımsızlık ilanıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, ABD'nin Katalonya'yı İspanya'nın bir parçası olarak gördüğü ve İspanya'nın bu bağlamda attığı adımların desteklendiği vurgulandı.

"KATALONYA'NIN ÖZERKLİĞİNİN KALDIRILMASINI DESTEKLİYORUZ"

İşte ABD Doşişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

Katalonya İspanya'nın bir parçasıdır. Biz Madrid'in ülkeyi bir arada tutma çabasını destekliyoruz. İspanya hükümetinin anayasaya dayanarak Katalonya'nın özerkliğini kaldırmasını da destekliyoruz.

"BİZİM TEK MUHATTABIMIZ İSPANYA HÜKÜMETİ"

ABD'nin açıklmasına bir benzer açıklamada ABD'den gelmişti. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Katalonya'nın bağımsızlık ilan etmesiyle ilgili olarak, "AB için hiçbir şey değişmedi. İspanya, bizim tek muhatabımız olmayı sürdürüyor." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ab  Nin  Ardından  Abd  Den  De  Katalonya  Nın  Bağımsızlık  İlanına  Tepki  
Tanımıyoruz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER