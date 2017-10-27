Katalonya'nın bağımsızlık ilanına AB'nin ardından ABD'den de tepki geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Katalonya'yı İspanya'nın parçası olarak görüyoruz." denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, Katalonya'nın bağımsızlık ilanıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, ABD'nin Katalonya'yı İspanya'nın bir parçası olarak gördüğü ve İspanya'nın bu bağlamda attığı adımların desteklendiği vurgulandı.

"KATALONYA'NIN ÖZERKLİĞİNİN KALDIRILMASINI DESTEKLİYORUZ"

İşte ABD Doşişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

Katalonya İspanya'nın bir parçasıdır. Biz Madrid'in ülkeyi bir arada tutma çabasını destekliyoruz. İspanya hükümetinin anayasaya dayanarak Katalonya'nın özerkliğini kaldırmasını da destekliyoruz.

"BİZİM TEK MUHATTABIMIZ İSPANYA HÜKÜMETİ"

ABD'nin açıklmasına bir benzer açıklamada ABD'den gelmişti. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Katalonya'nın bağımsızlık ilan etmesiyle ilgili olarak, "AB için hiçbir şey değişmedi. İspanya, bizim tek muhatabımız olmayı sürdürüyor." dedi.

Kaynak: haberinburada