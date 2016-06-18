

Merkez Seyhan İlçesi'nin Sümer Mahallesi'nde oturan 35 yaşındaki H.S. ile kız kardeşi 34 yaşındaki L.S.'nin para karşılığı erkeklerle lüks otellerde birlikte olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen Ahlak Bürosu ekipleri, L.S. ile ablası H.S.'yi lüks bir otelde geceliği bin lira karşılığında erkeklerle buluşunca yakaladı.







Gözaltına alınarak Ahlak Bürosu'na götürülen L.S.'nin fuhuş yaptığını itiraf ettiği ve "Eşimden 3 yıl önce boşandım. 3 çocuğum var, parasız kaldım, geçinebilmek için fuhuş yapmaya başladım. Ablam da yaklaşık bir yıl önce kocasından ayrıldı. Ablamın da 2 çocuğu var. Hepimiz aynı evde kalıyoruz. Bundan birkaç ay önce ablam fuhuş yapmaya başladı. Ben de yapmaması için çok ısrar ettim. Ama beni dinlemedi. Bunun üzerine ben de ablama müşteri bulmaya başladım" dedi.







Para karşılığı fuhuş yapmak, fuhuş için yer temin etmek ve fuhuşa teşvik edip aracılık yapmak suçlarından poliste çok sayıda kaydı bulunan L.S. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Abla H.S. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.