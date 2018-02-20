Kocaeli'de iki kardeşin tartışması kavgaya dönüşünce ağabeyini bıçaklayan kardeş, kendini eve kilitledi, polisler ikna edemeyince özel harekat eve zorla girip yakaladı.



Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ağabeyini bıçakladıktan sonra evine giden ve teslim olmayan şüpheli, özel harekat polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı.



İKİ KARDEŞ ARASINDA KAVGA ÇIKTI



Ersin Ç, Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde ağabeyi İbrahim Ç'ye ait iş yerine gitti. Daha sonra iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.



AĞABEYİNİ BIÇAKLADI



Tartışmanın büyümesi üzerine Ersin Ç, ağabeyi İbrahim Ç'yi boynundan ve sırtından bıçakladı. Kendi imkanlarıyla ilçedeki özel bir hastaneye giden yaralı, ameliyata alındı.



KARDEŞİ KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ



Olay yerinden kaçarak evine giden ve kapıyı kilitleyen Ersin Ç, teslim olmayacağını, polis gelirse kendisini silahıyla vuracağını yakınlarına söyledi.



Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çelik yelek giyen ekipler, şüpheliyi teslim olması için ikna etmeye çalıştı.



İKNA EDİLMEYİNCE ÖZEL HAREKAT POLİSİ EVE GİRDİ



İkna çabaları sonuç vermeyince İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Polis Timleri binaya girdi.



Ekipler, operasyon öncesi son kez konuştukları şüpheliyi ikna ederek silahıyla teslim aldı.



Ersin Ç, olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağ ayağında bıçak yarası olduğu ve başına darbe aldığı tespit edilen Ersin Ç'nin tedavisi sürüyor.



























Kaynak: haberinburada



