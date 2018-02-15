ABD'nin Florida Eyaleti'nin güneyindeki Parkland'da Marjory Stoneman Douglas lisesinde meydana gelen silahlı saldırıda en az 17 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi de yaralandı. Yakalanarak gözaltına alınan saldırganın okulun eski öğrencisi 19 yaşındaki Nicolas Cruz olduğu öğrenildi. Öğrencilerin olayı tatbikat sandığı ve sabah saatlerinde okulda tatbikat yapıldığı ifade edildi.

LİSEDE KATLİAM

Sık sık okullarda saldırı gerçekleşen ABD'de bu kez güneydeki Florida'da bir lisede katliam gerçekleşti.

Parkland kentindeki Stoneman Douglas isimli liseye gelen eski öğrenci Nicolas Cruz, uzun namlulu silahını ateşledi.

19 yaşındaki Saldırgan Nicolas Cruz

19 YAŞINDAKİ SALDIRGAN 17 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Anında dünyada son dakika olan ve televizyonların canlı yayına geçtiği olayda, gaz maskesi takan 19 yaşındaki saldırgan 17 kişiyi öldürdü.

Polis okul dışında üç, içeride ise 12 kişinin öldüğünü açıkladı. İki kurban hastanede yaşamını yitirdi. Yaralılardan 14'ü ise hastanelere taşındı.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

50'den fazla yaralının olduğu olayda ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Cruz'un saldırıyı gerçekleştirdiği Parkland'da Marjory Stoneman Douglas lisesinin eski öğrencisi olduğu ve geçen sene okuldan atıldığı belirtildi.

ONLARCA ÖĞRENCİ PANİK HALİNDE KAÇTI

Televizyonların canlı yayında ekrana getirdiği görüntülerde, onlarca öğrencinin panik halinde okuldan dışarıya kaçtığı görüldü.

Saldırının duyulmasıyla polis alarma geçti, okul çevresindeki tüm yollar kapatıldı. FBI'ın da müdahil olduğu olayda onlarca öğrenci okuldan güvenli bir şekilde tek sıra halinde tahliye edildi.

SALDIRIDAN DAKİKALAR SONRA YAKALANDI

Dakikalar içinde katliam yapıp okuldan kaçan 19 yaşındaki saldırgan, polis tarafından yakalandı. Nicolas Cruz saldırının ardından böyle ele geçirildi.

CANİ, SALDIRIYI AR-15 TİPİ TÜFEKLE GERÇEKLEŞTİRDİ

Cani gencin saldırıyı AR-15 tipi tüfekle gerçekleştirdiği ve evinde geniş bir cephanelik bulunduğu ifade edildi.

BAZI ÖĞRENCİLER KENDİLERİNİ DOLAPLARA KİLİTLEDİ

Aynı günün sabahında okulda tatbikat yapıldığı için, bazı öğrencilerin silah sesleri ve yangın alarmını ilk başta yine tatbikat sandığı belirtiliyor.

CBS televizyonuna konuşan bir veli, "Kızım şu an itibariyle bir dolabın içinde kilitli. Konuşmaktan korkuyor. 'Beni arama, çünkü senin sesini kimsenin duymasını istemiyorum' dedim. O yüzden hala dolabın içinde" dedi.

Saldırıdan kurtulan öğrencilerden biri de, "Sınıfımdaydım ve yangın alarmı çaldığında dışarı çıktık. Sonra çocukları kaçarken gördük" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

NET TABLO SORUŞTURMANIN ARDINDAN ORTAYA ÇIKACAK

Öte yandan Amerikan medyasına açıklama yapan Broward Devlet Okulları yöneticisi Robert Runcie, "çok sayıda" ölü olduğunu dile getirdi, ancak yetkililerin soruşturması sonucunda net tablonun ortaya çıkacağını ifade etti.

Yerel saatle öğleden sonra meydana gelen saldırının ardından yerel polisin olaya hemen müdahale ettiği, olayın ardından lisenin kapatıldığı ve tüm öğrencilerin tahliye edildiği açıklanmıştı.

DAHA FAZLA KİŞİ ÖLDÜRMEK İÇİN YANGIN ALARMINI ÇALIŞTIRDI

Nicolas Cruz'un öğrencilerin okulda toplanma yerlerine çıkması ve daha fazla kişiyi öldürmek için bilinçli bir şekilde yangın alarmını çalıştırdığı ortaya çıktı. Öğrencilerin aynı gün yangın tatbikatına katılması ise birçok öğrencinin olayı 'yeni bir tatbikat' olarak düşünmesiyle sonuçlandı.

Öğrencilerin üzerine soğukkanlı bir şekilde ateş açan Cruz'un üzerinde AR-15 tipi bir tüfek bulunduğu ifade edildi. Geçen sene işlediği disiplin suçları nedeniyle okuldan atıldığı ifade edilen Cruz'un silahlara takıntılı bir kişi olduğu belirtiliyor.

Katliamın ardından konuşan bazı öğrenciler, okula saldırı olduğunu duyduklarında bunun 'Cruz' tarafından yapıldığını tahmin ettiklerini söylerken, Cruz'un geçen sene bir öğretmeni tarafından sınıf arkadaşları için 'potansiyel bir tehdit' olarak sınıflandırıldığı öğrenildi.

TRUMP'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Ülkede silahlanmayı savunan ABD Başkanı Donald Trump ise, saldırıya tepkisini Twitter'dan gösterdi. Başkan Trump, "Dualarım ve başsağlığı dileklerim Florida'da gerçekleşen korkunç silahlı saldırının kurbanları ve aileleri ile beraber. Hiçbir çocuk, öğretmen ya da başka kimse Amerikan okullarında kendini güvensiz hissetmemeli" diye yazdı.

ÖĞRENCİLER OLAYI TATBİKAT SANMIŞ

Öğrencilerin olayı tatbikat sandığı ve sabah saatlerinde okulda tatbikat yapıldığı ifade edildi.

"KAPILAR KİLİTLİ"

Saldırının yaşandığı okulda okuyan 17 yaşındaki bir öğrenci, ailesine cep telefonundan gönderdiği mesajda, "Annecim, babacım... Okulun kampusunda silah sıkılıyor. Dışarıda polis sirenleri çalıyor. Biz oditoryumdayız ve kapılar kilitli" yazdı.

YILIN BAŞINDAN BERİ GERÇEKLEŞEN 18. SALDIRI

Bu saldırı son zamanlarda Amerikan okullarında gerçekleşen ölümcül saldırıların sonuncusu.

Her yer için Silah Güvenliği (Everytown for Gun Safety) adlı organizasyonun düzenlediği bir araştırmaya göre, bu saldırı 2018 başından beri gerçekleşen en az 18. saldırı oldu.

Kurum aynı zamanda 2013 yılından beri ABD'de toplam 290 saldırı olduğunu açıkladı.

Bu neredeyse her hafta bir saldırı olduğu anlamına geliyor.

Kaynak: haberinburada