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ABD'Yİ KORKUTAN İSİM KAHRAMANMARAŞ'TA YAKALANDI


ABD'Yİ KORKUTAN İSİM KAHRAMANMARAŞ'TA YAKALANDI
Tarih : 16 Aralık 2015, 09:08
Puan Ver : Abd'yi Korkutan İsim Kahramanmaraş'ta Yakalandı(5/10)4


 IŞİD'li Muhammed Raghil Al Hardani'nin 28 Kasım'da Türkiye'ye girdiği ve ABD Başkonsolosluğu'na bir saldırı düzenleyeceği yönündeki istihbarat sonucu binada güvenlik artırılmış, 1991 doğumlu olan Hardani'nin 165 cm boyunda olduğu ve elinde yara izi bulunduğu tespit edilmişti.



Polis ekipleri, şüphelileri Kahramanmaraş otogarında gözaltına aldı. Hardani, tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.



Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'te 1'i çocuk 5, Kilis'te ise 5'i çocuk 9 IŞİD militanı gözaltına alındığı bildirildi.








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