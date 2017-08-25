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ABD'Yİ KARIŞTIRAN İDDİA: TRUMP HER AN İSTİFA EDEBİLİR


ABD'yi Karıştıran İddia: Trump Her An İstifa Edebilir
Tarih : 25 Ağustos 2017, 21:20
Puan Ver : Abd'yi Karıştıran İddia: Trump Her An İstifa Edebilir(5/10)1

ABD Başkanı Trump'ın her an istifa edebileceğine dair iddialar çoğalıyor. ABD'li siyasi analistlerden Keith Olbermann, istifanın her an gelebileceğini ifade etti.

Newsweek'in haberine göre, eski bir MSNBC sunucusu olan Olbermann "Kısa bir süre içerisinde, Trump'ın başkanlığının sona ereceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"YIL SONUNA KADAR KALIRSA ŞAŞARIM"

Geçtiğimiz günlerde, ünlü Amerikalı yazar Tony Schwartz, Trump'ın başkanlığının fiilen bittiğini belirterek "Trump, yıl sonuna kadar görevde kalırsa şaşarım. Sonbaharda ya da daha öncesinde istifa edebilir." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin 45. başkanı seçilen Trump, 20 Ocak 2017'de yemin ederek görevi mevcut başkan Barack Obama'dan devralmıştı.

Trump başkan seçildikten sonra, Rusya'nın başkanlık seçimlere müdahalesi iddiaları gündeme gelmişti. FBI, Rusya'nın Trump lehine başkanlık seçimlerine müdahil olması iddialarıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

FOREIGN POLICY: TRUMP'A ASKERİ DARBE GELEBİLİR

Amerikan Foreign Policy dergisinde bir yazı kaleme alan Georgetown Üniversitesi hukuk profesörü Rosa Brooks, Trump'ın başkanlıktan nasıl uzaklaştırılabileceğine dair ihtimalleri yazmıştı. Brooks, ihtimaller arasında askeri darbenin olabileceğini de belirterek şu ifadelere yer vermişti:

"Trump'tan kurtulmanın aslında dört yolu var. Elbette ilk olarak herkes 2020 seçimlerini bekleyebilir. Amerikan seçmenlerinin muhtemelen aklı başına gelecek ve onu görevden atmaya hazır olacaklar. Ancak böyle bir feci felaketin ardından dört yıl beklemek uzun bir zaman gibi gözüküyor. Bu bize ikinci seçeneği önümüze getiriyor: "Görevden alınma" Amerikan Anayasası'nda Temsilciler Meclisi'nin basit çoğunluğu Trump'ı vatan hainliği, rüşvet ve diğer yüksek suçlar ile ağır ihlallerden dolayı yüce divanda suçlayabilir. Eğer Trump Senato'da içte iki oyla mahkum olursa Trump görevden alınabilir. Zaten Amerikalıların üçte birinden fazlası Trump'ın hapse atıldığını görmek için sabırsızlanıyor"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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