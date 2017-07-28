ABD'YE YAPTIRIM MİSİLLEMESİ! RUSYA, ABD'Lİ DİPLOMATLARIN SAYISINI DÜŞÜRÜYOR
Moskova yönetimi, ABD'ye yönelik diplomat ve mülk kısıtlaması getirdi. 1 Eylül'den itibaren başkentteki ABD diplomatların sayısı 455'e düşüyor.
Rusya'yla ABD arasında, Moskova'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiası nedeniyle süren gerilim derinleşiyor.
ABD'nin yaptırım girişimlerinin devam etmesi üzerine Washington'a yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'daki diplomatik temsilciliklerin ABD Büyükelçiliği tarafından kullanılmasını askıya aldı. Moskova, ABD'den Rusya'daki diplomat sayısını 455'e düşürmesini de istedi.
YAPTIRIM TASARISINA YANIT: DİPLOMAT VE MÜLK KISITLAMASI
ABD Senatosu'nun, Başkan Donald Trump'ın Kongre'den izin almadan yaptırımları gevşetmesine imkan tanımayacak tasarıya onay vermesine Rusya'dan yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye yönelik diplomat ve mülk kısıtlaması getirdi.
1 EYLÜL'E KADAR SÜRE TANINDI
Rusya'daki ABD'li diplomat ve diplomatik temsilciliklerdeki teknik personelin sayısının ABD'deki Rus diplomat ve teknik personelle aynı seviyeye indirilmesini talep eden Rus Dışişleri, ABD'ye sayının 455'e düşürülmesi için 1 Eylül'e kadar süre tanıdı.
"TEK TARAFLI YAPTIRIMLAR DEVAM EDERSE, SİMETRİK YANIT VERİLECEK"
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Washington yönetiminin ABD'deki Rus diplomatların sayısını azaltmaya yönelik yeni tek taraflı yaptırımlar uygulamayı sürdürmesi halinde, simetrik yanıt verileceğinin altını çizdi.
Kaynak: haberinburada
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